Más de 140 puestos disponibles: Almacenes El Rey abre ferias de empleo con contratación inmediata en varias provincias

Almacenes El Rey contratará 143 personas en ferias de empleo presenciales y en línea durante el 4 y 5 de noviembre.

Almacenes El Rey anunció la apertura de 143 nuevas vacantes durante ferias de empleo que realizará el 4 y 5 de noviembre en diferentes puntos del país. La convocatoria forma parte del segundo proceso de contratación del año.

La empresa de capital 100% costarricense ofrece puestos de cajeros y dependientes con contratos por tiempo indefinido. Las posiciones están disponibles tanto para quienes pueden integrarse de inmediato como para quienes requieren coordinar su ingreso.

Fechas y ubicaciones

La feria del martes 4 de noviembre se realizará en la Casa de la Cultura de Alajuela, entre las 8 a. m. y 3 p. m.

El miércoles 5 de noviembre, las ferias se realizarán en las siguientes sedes de 9 a. m. a 3 p. m.:

Almacén El Rey en San José

Almacén El Rey en Escazú

Municipalidad de San Ramón

La compañía destacó que estos procesos buscan fortalecer su presencia nacional mediante la atracción de talento local, como parte de su compromiso con la generación de empleo formal y la reactivación económica en las comunidades donde opera.

Las personas interesadas que no puedan asistir a las ferias presenciales pueden aplicar en línea a través del sitio oficial: https://reclutamiento.almaceneselrey.com, bajo la campaña “Cajeros Dependientes 2025”.

La empresa enfatizó que todas las contrataciones son formales, no establecen límite de edad y promueven la igualdad de oportunidades. También aclaró que las contrataciones temporales o de temporada se comunican de manera transparente y podrían convertirse en plazas fijas según el desempeño.

La cadena cuenta con 18 tiendas distribuidas en las siete provincias y emplea actualmente a más de 1.300 personas.

