Más de 140 puestos disponibles: Almacenes El Rey abre ferias de empleo con contratación inmediata en varias provincias

Los procesos buscan reforzar los equipos en diferentes sucursales del país con contratos por tiempo indefinido

Por Jailine González Gómez
Almacenes El Rey contratará 143 personas en ferias de empleo presenciales y en línea durante el 4 y 5 de noviembre.
Almacenes El Rey contratará 143 personas en ferias de empleo presenciales y en línea durante el 4 y 5 de noviembre. (Almacenes El Rey/Cortesía)







