McDonald’s anuncia ferias de empleo en varias provincias de Costa Rica durante noviembre

McDonald’s busca personal temporal para Navidad. Feria será del 3 al 13 de noviembre en todo el país y se puede aplicar en línea.

McDonald’s lanzó su campaña Ruta de Empleo con el objetivo de reclutar personal temporal para la temporada alta de fin de año, informó Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca en América Latina y el Caribe.

La feria se desarrollará del 3 al 13 de noviembre, entre las 8 a. m. y las 4 p. m., en siete restaurantes y en la Municipalidad de Alajuela. Además, quienes no puedan asistir podrán postularse en línea a través del enlace https://www.mchire.com/co/McDonalds4606/Jobs.

Esta convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años, con noveno año aprobado, disponibilidad para horarios rotativos, y vocación por el servicio al cliente, el orden y la limpieza.

Los postulantes deberán presentarse dentro del horario indicado, estar listos para una breve entrevista o completar un formulario en sitio. Además, se recomienda haber aplicado previamente en línea.

Las fechas y ubicaciones de la Ruta de Empleo son:

Lunes 3 de noviembre : McDonald’s Escazú

: McDonald’s Escazú Martes 4 de noviembre : McDonald’s Tejar

: McDonald’s Tejar Miércoles 5 de noviembre : McDonald’s Moravia

: McDonald’s Moravia Jueves 6 de noviembre : McDonald’s Plaza Heredia

: McDonald’s Plaza Heredia Lunes 10 de noviembre : McDonald’s Plaza de la Cultura

: McDonald’s Plaza de la Cultura Martes 11 de noviembre : McDonald’s Plaza del Sol

: McDonald’s Plaza del Sol Miércoles 12 de noviembre : Municipalidad de Alajuela

: Municipalidad de Alajuela Jueves 13 de noviembre: McDonald’s Lindora

Arcos Dorados opera más de 2.400 restaurantes en 20 países y territorios de América Latina y el Caribe. La empresa emplea a más de 100.000 personas y mantiene su compromiso con el desarrollo juvenil y el impacto positivo en el medio ambiente, mediante su iniciativa Receta del Futuro.