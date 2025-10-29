Economía

McDonald’s anuncia ferias de empleo en varias provincias de Costa Rica durante noviembre

Ruta de Empleo incluye ferias presenciales en 7 restaurantes y en la Municipalidad de Alajuela, con posibilidad de aplicar por internet

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
McDonald’s busca personal temporal para Navidad. Feria será del 3 al 13 de noviembre en todo el país y se puede aplicar en línea.
McDonald’s busca personal temporal para Navidad. Feria será del 3 al 13 de noviembre en todo el país y se puede aplicar en línea. (McDonald’s/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMcDonald'sMcDonald’sEmpleoFeria de empleo
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.