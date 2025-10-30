El País

Empleos en el AyA: estos son los requisitos y puestos disponibles

Descubra los detalles del nuevo concurso externo del AyA que ofrece empleo en varias regiones del país y conozca si cumple con los requisitos

Por Silvia Ureña Corrales
Vacantes en AyA incluyen puestos técnicos y especializados con salarios de hasta ¢780.957 en diferentes regiones del país. (JOHN DURAN)







Silvia Ureña Corrales

