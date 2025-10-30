Empleos en el AyA: estos son los requisitos y puestos disponibles

Vacantes en AyA incluyen puestos técnicos y especializados con salarios de hasta ¢780.957 en diferentes regiones del país.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció nuevas plazas disponibles mediante concurso externo, con salarios base que van desde ¢304.750 hasta ¢443.000, más pluses establecidos por ley.

Entre las vacantes se incluyen cargos como Técnico en Sistemas de Agua, Oficial General, Gestor General y Gestor Experto, distribuidos en distintas unidades operativas y regiones del país.

Las posiciones están disponibles en sedes como Guadalupe, Cartago, Puntarenas, La Cruz, La Uruca y El Guarco. Las ofertas laborales se publicaron a través de la Agencia Nacional de Empleo (ANE), plataforma oficial habilitada para postulaciones en línea.

Puestos disponibles y requisitos

Oficial General – Sistemas de Agua (códigos N°000005299 y N°00003450):Requiere sexto grado aprobado o certificados de estudios en educación especial o diversificada. Salario global: ¢488.669 Ubicación: Guadalupe y La Uruca Gestor General – Sistemas de Agua, Producción y Distribución (N°00000943):Vacante exclusiva para personas con discapacidad, conforme a la Ley 8862.Se solicita bachillerato en educación media o título equivalente, o al menos seis años de experiencia en labores similares. Salario global: ¢616.545 Ubicación: Guadalupe Gestor General – Servicio al Cliente (N°00005915):Aplica el mismo nivel académico o experiencia que el puesto anterior. Salario global: ¢616.545 Ubicación: La Cruz, Región Chorotega Gestor Experto – Sistemas de Agua, Laboratorio (N°00001720 y N°00000309):Requiere diplomado o segundo año aprobado en carreras como microbiología, química o biotecnología, o título técnico con cuatro años de experiencia. Salario global: ¢780.957 Ubicación: Cartago y Puntarenas Técnico – Sistemas de Agua, Electromecánica y Bombeo (N°00005301):Se exige secundaria completa o sexto grado con al menos 150 a 200 horas de formación técnica afín. Salario global: ¢625.679 Ubicación: El Guarco Técnico – Sistemas de Agua, Tratamiento de Agua Potable (N°00005093):Requiere el mismo perfil académico que el puesto anterior. Salario global: ¢625.679 Ubicación: El Guarco

Postulación

Las personas interesadas deben aplicar a través del sitio de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) en la dirección www.ane.cr. Cada puesto está regulado por la Ley Marco de Empleo Público 10159 y la Ley 9635 en cuanto a salarios y pluses.