Más de 1.300 vacantes se ofrecerán en feria de empleo en Liberia este 11 de octubre

La feria de empleo reunirá a más de 30 empresas en la sede de la UCR en Liberia con vacantes para distintos niveles profesionales

Por Damián Arroyo C.
El 11 de octubre se realizará en Liberia una feria con más de 1.300 vacantes en diversos sectores. La inscripción es gratuita y en línea.
