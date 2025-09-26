Más de 1.300 vacantes se ofrecerán en feria de empleo en Liberia este 11 de octubre

El 11 de octubre se realizará en Liberia una feria con más de 1.300 vacantes en diversos sectores. La inscripción es gratuita y en línea.

Más de 1.300 puestos de trabajo estarán disponibles el próximo 11 de octubre durante la Feria de Empleo Talent Costa Rica, organizada por la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).

La actividad se llevará a cabo en el campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia, provincia de Guanacaste.

La feria reunirá a más de 30 empresas que ofrecerán vacantes en turismo, tecnología, agroindustria, alimentos y bebidas, servicios, construcción y el sector académico. Habrá oportunidades tanto para personas bilingües como no bilingües, con perfiles técnicos y profesionales variados.

De acuerdo con Laura López, gerente general de Procomer, el evento busca conectar a personas interesadas en ingresar al mercado laboral o avanzar en su desarrollo profesional con compañías que operan fuera de la Gran Área Metropolitana. Esta estrategia responde a los esfuerzos de la institución por descentralizar las oportunidades de empleo.

Entre las compañías participantes figuran American English for Business, BAC, BASF, Cementos Progreso, Coca-Cola, Coopeliberia, Domino’s, Ecodesarrollo Papagayo, Forza Cash Logistics, Grupo Danissa, Grupo Monge, Grupo Pelón de la Bajura, Grupo Preselección, Grupo Sur Química (GPS), Hotel Andaz y Hotel Four Seasons

Además estarán, Hotel Mangroove, Hotel Margaritaville, Hotel Origins Lodge, Hotel Secrets, Hotel Waldorf Astoria, Las Catalinas, Manga Rica, McDonald’s, Newrest, Planet Hollywood, PriceSmart, Taboga, Zapotal Beach Club y ZimWorx.

La inscripción es gratuita y puede realizarse mediante la plataforma talento.procomer.com, donde las personas encontrarán las vacantes activas y las que se abrirán para el evento. También podrán realizar una prueba de dominio del idioma inglés sin costo, la cual se integrará automáticamente en su perfil profesional.

Quienes necesiten apoyo para completar el proceso de inscripción recibirán asistencia por parte del equipo de Procomer al ingresar a la feria.

La ministra de Comercio Exterior a. i., Indiana Trejos, afirmó que esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno por facilitar nuevas oportunidades laborales fuera del Valle Central. Aseguró que Guanacaste experimenta un creciente dinamismo económico que requiere talento humano preparado.

