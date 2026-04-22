Economía

Lufthansa cancela 20.000 vuelos hasta octubre para ahorrar combustible

Compañía alemana señaló que el precio del combustible se duplicó desde el inicio del conflicto en Oriente Medio

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Por Luis Enrique Brenes
Lufthansa ya implementó las primeras 120 cancelaciones diarias de vuelos, vigentes hasta finales de mayo, y notificó a los pasajeros afectados. (DANIEL ROLAND/AFP)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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