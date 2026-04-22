Lufthansa cancela 20.000 vuelos hasta octubre para ahorrar combustible

Lufthansa ya implementó las primeras 120 cancelaciones diarias de vuelos, vigentes hasta finales de mayo, y notificó a los pasajeros afectados.

Lufthansa anunció que el cierre de su aerolínea de corto radio, Lufthansa CityLine, reducirá su capacidad en 1% y supondrá la eliminación de 20.000 vuelos hasta octubre, lo que equivale aproximadamente a unas 40.000 toneladas métricas de combustible para aviones.

En un comunicado, la compañía señaló que el precio del combustible se duplicó desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. El grupo aseguró que la cancelación responde a rutas no rentables operadas desde Frankfurt y Múnich.

Al mismo tiempo, Lufthansa anunció la ampliación de rutas existentes en Zúrich, Viena y Bruselas. Por el momento, la compañía ya implementó las primeras 120 cancelaciones diarias de vuelos, vigentes hasta finales de mayo, y notificó a los pasajeros afectados.

Con la cancelación de las rutas desde Frankfurt a Bydgoszcz y Rzeszów, en Polonia, así como a Stavanger, en Noruega, al menos tres destinos se eliminaron temporalmente del programa de vuelos actual.

La aerolínea alemana tiene tres vuelos directos por semana, desde Frankfurt al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los martes, jueves y sábados, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El comunicado de la empresa no anunció cambios a sus vuelos rutas de larga distancia.

Lufthansa agregó que revisa la planificación de rutas a medio plazo para los próximos meses, en línea con la reducción de capacidad. Esta se publicará a finales de abril o principios de mayo.

Esto incluirá optimizaciones en la oferta de vuelos de corta distancia para la temporada de verano. Para los vuelos programados en esas fechas, el grupo prevé un suministro de combustible en gran medida estable.

El Grupo Lufthansa también destacó que acelera otro paso estratégico clave en la consolidación de las redes europeas dentro de sus aerolíneas principales: Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways.

Según la aerolínea, los pasajeros seguirán teniendo acceso a la red global de rutas, en especial a las conexiones de larga distancia. Añadió que, debido al aumento del precio del combustible para aviones, esto se logrará de forma “mucho más eficiente”.