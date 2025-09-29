Economía

Grupo aéreo Lufthansa anuncia que suprimirá 4.000 puestos para 2030

Lufthansa invertirá en 230 nuevos aviones pese a pérdidas y despidos masivos.

Por AFP
La aerolínea Lufthansa anuncia su mayor reducción de plantilla desde la pandemia: 4.000 despidos para 2030, principalmente en Alemania. (AFP)







LufthansaRecortes en LufthansaAerolínea Lufthansa
