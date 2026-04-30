Economía

Lili Pink Costa Rica aclara operación en el país tras investigación en Colombia

Tras los allanamientos a cientos de locales de Lili Pink en Colombia, la operación en Costa Rica se pronuncia sobre su futuro y su relación con la casa matriz

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Por Arianna Villalobos Solís
Lili Pink Costa Rica informó que no forma parte de las empresas que adminsitran la marca en Colombia y que está bajo investigación por supuestos lavados. (Carlos González/La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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