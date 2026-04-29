Economía

Fiscalía de Colombia investiga a Lili Pink: habría lavado $200 millones con empresas de papel

Autoridades colombianas allanaron 405 locales comerciales y 40 inmuebles tras redada en tiendas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La Fiscalía de Colombia investiga a la tienda Lili Pink por el supuesto delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía de Colombia investiga a la tienda Lili Pink por el supuesto delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. (Fiscalía de Colombia / Google Maps / El Tiempo)







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Lili Pinklavado de dineroFiscalía General de Colombia

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