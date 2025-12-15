Lara Croft protagonizará dos nuevos videojuegos, 30 años después del primer ‘Tomb Raider’

El primer videojuego de la saga 'Tomb Raider' marcó a una generación de jugadores con sus gráficos 3D, muy avanzados para la época, y su intrépida protagonista.

París, Francia. El estudio estadounidense Crystal Dynamics reveló más detalles sobre sus próximos títulos dedicados a “Tomb Raider”, como un “remake” del primer videojuego de la saga y una creación original también protagonizada por Lara Croft.

La famosa heroína regresará a PlayStation, Xbox y PC el año que viene en “Tomb Raider: Legacy of Atlantis”, un “remake” del primer juego lanzado en 1996. Y en 2027 llegará “Tomb Raider: Catalyst”, la siguiente entrega de la saga, que ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo.

“Queríamos hacer algo especial” para los 30 años del lanzamiento del primer juego”, explicó Scot Amos, el director del estudio.

El “remake”, “totalmente recreado a partir de cero”, retoma “todos los elementos” del juego original para “adaptarlos a los jugadores de hoy”, afirmó en un encuentro en línea con periodistas. Es “una carta de amor hecha por fans, para fans”, agregó.

Con unos gráficos muy realistas y el replanteamiento de los controles del personaje, “el objetivo es que los jugadores recuperen las sensaciones” del primer título pero “en un juego moderno”, apuntó Will Kerslake, director del nuevo título, desarrollado en colaboración con el estudio polaco Flying Wild Hog.

En “Tomb Raider: Catalyst”, la heroína es “más experimentada”, adelantó Kerslake. Según el estudio, este nuevo título, ambientado en India, será “el mayor ‘Tomb Raider’ jamás creado”.

El impacto cultural de esta saga fue tal que décadas después de las películas protagonizadas por Angelina Jolie, se está desarrollando una serie para el servicio de streaming Amazon Prime Video, con la británica Phoebe Waller-Bridge como guionista y con Sophie Turner interpretando el papel de Lara Croft.