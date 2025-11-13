18 juegos clásicos que merecían una versión de nueva generación

'God of War' y más figuran en lista de sagas con potencial para relanzamientos exitosos, según análisis de la firma Ampere.

Una investigación de la firma Ampere Analysis identificó 18 videojuegos clásicos que tendrían gran potencial de éxito si se relanzaran como remakes o remasters.

Entre los títulos destacados figuran God of War, Chrono Trigger y The Legend of Zelda: A Link to the Past, cuyas bases de fanáticos se mantienen activas, según el informe.

Ampere subrayó que muchas compañías poseen franquicias icónicas con amplio valor comercial. Algunas han permanecido sin nuevas versiones durante décadas, a pesar de su vigencia en la cultura gamer. La firma señaló que estas empresas “están sentadas sobre una mina de oro”, por la alta demanda que existe entre los jugadores, según información de VGC.

Jugadores quieren nostalgia con mejoras

El estudio indicó que entre PlayStation, Xbox y Steam en PC, los remakes y remasters atrajeron a 72,4 millones de jugadores, quienes generaron $1.400 millones en ingresos combinados, incluyendo juegos y microtransacciones.

Ampere también destacó que el público prefiere pagar más por un remake que por un simple remaster. De hecho, el ingreso promedio por remake fue 2,2 veces mayor que el de un remaster. Sin embargo, el desarrollo de un remake implica mayor inversión, tiempo y presupuesto para marketing.

God of War, el favorito de los jóvenes adultos

La saga God of War sigue siendo una de las más influyentes. La versión Ragnarok alcanzó 11,45 millones de usuarios activos en su pico. En setiembre de 2025 todavía mantenía 2,4 millones de jugadores. Según el informe, 20% de sus fans tienen menos de 45 años.

Ampere sugiere que un remake de God of War debería respetar la narrativa original para evitar una reacción negativa entre quienes siguen la saga desde sus inicios.

Otros juegos que podrían triunfar

Además de God of War, otros títulos aparecen como favoritos para ser adaptados a la nueva generación. Entre estos figuran:

Assassin’s Creed

Chrono Trigger

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Fallout (1997)

Rayman Origins

Resident Evil 5

Uncharted: Drake’s Fortune

Batman: Arkham Origins

Bloodborne

Bully

Dragon Age: Origins

The Elder Scrolls: Morrowind

Fallout: New Vegas

Red Dead Redemption 2

God of War (2005)

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Far Cry

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

El caso de Bloodborne resulta interesante por el auge de juegos tipo Dark Souls, como Elden Ring, especialmente entre jugadores menores de 45 años. Por otro lado, títulos como Fallout de 1997 requieren una revisión de interfaz y combates, ya que se consideran desactualizados para los estándares actuales.

Aunque algunos juegos aún son visualmente atractivos, como Red Dead Redemption 2, su reintroducción con mejoras gráficas y técnicas podría captar nuevos jugadores y revivir la base de fans.

Ampere explicó que el impacto económico de cada formato varía. Los remakes generan más ingresos y atención, pero requieren más tiempo y presupuesto. Los remasters se producen con menor inversión y rapidez, aunque con resultados más modestos en ventas.

Un ejemplo reciente es Persona 3 Reload, remake disponible para Nintendo Switch 2, que logró ventas destacadas al modernizar un juego con más de 15 años de antigüedad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.