Economía

La Unión Europea seguirá aplicando sus reglas en plataformas digitales, pese a amenazas de Trump

Donald Trump atacó hace una semana a los países u organizaciones que regulan al sector tecnológico, amenazándolos con aranceles y restricciones a la exportación

EscucharEscuchar
Por AFP

La Unión Europea seguirá aplicando sus reglas sobre las plataformas digitales, pese a las amenazas de Donald Trump, declaró este lunes 1.° de setiembre en X la vicepresidenta de la Comisión europea Henna Virkkunen, en respuesta a preocupaciones del Congreso estadounidense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Unión EuropeaUEDonald TrumpPlataformas digitales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.