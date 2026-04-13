La OPEP rebaja su previsión de crecimiento de la demanda diaria de petróleo en el segundo trimestre

En el conjunto del año, la OPEP prevé un aumento del consumo de 1,4 mbd diarios respecto al año pasado.

La alianza de países exportadores de petróleo (OPEP) rebajó en 500.000 barriles su previsión de crecimiento de la demanda diaria de petróleo en el segundo trimestre por la situación en Oriente Medio, según su informe mensual publicado este lunes 13 de abril.

La demanda mundial de oro negro debería situarse en 105,1 millones de barriles diarios (mbd) en el segundo trimestre, estima ahora la OPEP, frente a los 105,6 mbd previstos en su evaluación de marzo.

El consumo de petróleo debería así crecer en 900.000 barriles, mientras que la OPEP esperaba el mes pasado un aumento de 1,4 millones de barriles diarios en el segundo trimestre.

“El crecimiento de la demanda para el segundo trimestre se revisa a la baja (...) principalmente debido a una ligera debilidad transitoria del crecimiento de la demanda de petróleo, habida cuenta de los acontecimientos en curso en Oriente Medio”, indicó la OPEP en su informe de abril.

En el conjunto del año, la OPEP prevé un aumento del consumo de 1,4 mbd diarios respecto al año pasado, “impulsada casi en su totalidad por la demanda procedente de las regiones fuera de la OCDE, principalmente China, la India y el resto de Asia”.

En total, el consumo mundial debería alcanzar una media de 106,5 millones de barriles diarios en 2026 y 107,9 mb/d en 2027.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, los ataques a las infraestructuras de petróleo y gas de los países del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% del comercio mundial de gas y petróleo, han provocado la crisis energética más grave de la historia y han hecho que se disparen los precios de los hidrocarburos.