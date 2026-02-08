Economía

La historia detrás del regreso de Borden a Costa Rica: cambios de dueños, innovación y Elsie

Borden, que regresó al mercado costarricense a mediados de 2025, nació en el siglo XIX con la invención de la leche condensada.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Imagen comparativa de la vaca Elsie, personaje icónico de la marca Borden, en una fotografía histórica y en una ilustración moderna usada en la identidad de la empresa láctea.
Comparación entre una fotografía histórica de la vaca Elsie, mascota original de la marca estadounidense Borden, y su versión ilustrada moderna. La empresa, que regresó al mercado costarricense en 2025, construyó su identidad desde el siglo XIX alrededor de este personaje, asociado al auge de la leche condensada y la industria láctea. ( Cortesía Borden Latam/Cortesía Borden Latam)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BordenLácteosLeche Borden
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.