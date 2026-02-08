La historia detrás del regreso de Borden a Costa Rica: cambios de dueños, innovación y Elsie

Comparación entre una fotografía histórica de la vaca Elsie, mascota original de la marca estadounidense Borden, y su versión ilustrada moderna. La empresa, que regresó al mercado costarricense en 2025, construyó su identidad desde el siglo XIX alrededor de este personaje, asociado al auge de la leche condensada y la industria láctea.

La marca de lácteos Borden, cuyos productos volvieron a comercializarse en Costa Rica desde medidados de 2025, tras 26 años de haberse retirado del país, tiene una historia centenaria, acompañada de un personaje bovino.

En 1856, el empresario estadounidense Gail Borden, patentó un proceso de condensación de leche y a partir de ese momento empezó con la apertura de fábricas. El invento, con el que surgió la leche condensada o evaporada, fue toda una novedad, frente a la única oferta de ese momento: la leche fluida.

“Era básicamente envasarla en una lata, calentarla, agregarle un par de cosas para que tuviera mayor vida útil. Así, en esos momentos que se estaba colonizando el centro de Estados Unidos y la costa oeste, podían llevarse ese producto lácteo”, relata Ignacio Segares, operador y socio de Borden Latam.

A partir de los años 20 del siglo pasado inició la empresa inició su expansión en Estados Unidos y se diversificó con la fabricación de helados y quesos, colocándose como uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos lácteos en ese país.

Ignacio Segares, vocero de Borden

‘Elsie’, el ícono con ‘esposo’

En 1936, como parte de una estrategia de mercado para afianzar la calidad de los productos, fue presentada oficialmente ‘Elsie’, la vaca que años atrás había sido creada en un escritorio por un diseñador para acompañar la promocíón de los productos. Hoy en día es considerada un ícono.

Ya con una imagen real, ‘Elsie’ recorrió las ferias de Estados Unidos. Luego vino ‘Elmer’, el toro que era la imagen de la división de productos químicos de la compañía y fue el nombre de un pegamento líquido.

Elsie fue un elemento publicitario fijo durante la década de 1940 y se registró oficialmente como marca en 1951, de acuerdo con información del sitio web Borden Diary.

A finales de la década de los años 70, la empresa fue adquirida por un fondo de inversiones, recuerda Segares.

La información del sitio web detalla que en 1995, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) adquirió Borden por $2.000 millones y la privatizó tras 68 años de cotización en bolsa.

Segares explica que Nestlé adquirió algunas marcas, entre ellas la leche en polvo y otros productos en varios países, y tomó la decisión de salirse de la marca Borden en Latinoamérica, donde una de las mayores presencias estaba en Costa Rica, lo que provocó el cierre de la planta.

Posteriormente, el Grupo Lala de México compró la marca, indica Segares.

“Grupo Lala opera la marca en leche hoy en Estados Unidos, pero no quiso operarla en ningún otro país fuera de Estados Unidos. Ahí es donde entramos nosotros; vimos la oportunidad y terminamos comprando esa licencia y desarrollándola”, señala el vocero de la marca.

La operación de Borden Latam inició en 2024 en diferentes mercados de Centroamérica, el Caribe y los países andinos.

El sitio web indica que Lala adquirió el negocio lácteo, National Dairy LLC, y posteriormente estableció sus operaciones en Estados Unidos bajo el nombre de Borden Dairy. En 2020, Capitol Peak Partners adquirió la empresa y continúa dirigiéndola en la actualidad.

Borden Dairy tiene su sede en Dallas, Texas, y opera 5 plantas de producción y 30 centros de distribución en el medio oeste, el sur y el sureste de Estados Unidos.