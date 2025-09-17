Economía

La Comisión Europea propone más impuestos a productos de Israel

Las medidas comerciales, si fueran adoptadas por los países de la UE, encarecerían en unos $269 millones el costo de determinadas importaciones israelíes

Por AFP
La Unión Europea busca la manera de recuperar terreno cedido en el área de innovación ante Estados Unidos y China.
En el ámbito comercial, las sanciones solo requieren la mayoría calificada de los Estados miembros de la UE. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)







Comisión EuropeaIsraelImpuestosImportaciones
