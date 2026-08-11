Economía

Juez federal sanciona a Meta por destrucción de pruebas en juicio por publicidad fraudulenta

Meta aún puede intentar que el caso sea desestimado alegando que su inmunidad sigue vigente

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Por AFP
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El juez P. Casey Pitts considera que Meta efectivamente destruyó o dejó desaparecer datos esenciales, causando un perjuicio al demandante. (Shutterstock/Shutterstock)







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