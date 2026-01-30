Juan Manuel Santos advierte: sin unión, América Latina será ‘sardinas’ frente a Estados Unidos

Ciudad de Panamá. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz de 2016, afirmó este jueves 29 de enero que si América Latina se une, se va a convertir en “una especie de tiburón ballena”, podrá hablar de “tú a tú” con Estados Unidos y, de esta forma, hacer transacciones que beneficien a ambos.

“Si no nos unimos vamos a ser como unas sardinas, donde Estados Unidos nos va comiendo”, señaló Santos durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Tenemos que organizarnos los países latinoamericanos para decirle a Estados Unidos: ‘su política ‘Donroe’, vamos a sentarnos a ver cómo la va a aplicar porque no puede venir aquí a tragarse estas sardinas una por una, sino que vamos a tener que hacer unas transacciones que nos beneficien a los dos’”, agregó.

Por otro lado, el expresidente colombiano señaló que la moderación es lo que le permite a los seres humanos hacer transacciones entre intereses diferentes.

“Nos sentamos así pensemos diferente, así tengamos intereses diferentes, pero vamos a hacer transacciones para que todos vivamos mejor”, dijo.

También, consideró que “esa palabra”, la moderación, debe recuperarse para volver a tener la capacidad de hacer transacciones.

Por otra parte, comentó que América Latina es la región que menos comercio mantiene con el resto del mundo.

“El comercio, la apertura de mercados y la competencia es lo que eleva la productividad, y la productividad es fundamental para el crecimiento”, añadió Santos.