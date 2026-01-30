Economía

Juan Manuel Santos advierte: sin unión, América Latina será ‘sardinas’ frente a Estados Unidos

¿Por qué América Latina corre el riesgo de ser “comida” por Estados Unidos? Juan Manuel Santos lanza una advertencia en foro de la CAF.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Imagen con fines ilustrativos. (KAYLA BARTKOWSKI/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CAFJuan Manuel SantosBanco de Desarrollo de América Latina y el CaribeForo Económico Internacional América Latina y el Caribe
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.