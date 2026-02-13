Economía

Jerarca de Supén sobre el IVM: ‘Estamos en el momento que nadie quería’

Hermes Alvarado, superintendente de Pensiones, habló sobre la situación financiera del IVM.

Por Gustavo Ortega Campos
02 de junio del 2025. Superintendencia de Pensiones. San José. 10:00 hrs. Entrevista al superintendente de pensiones Hermes Alvarado para la sección de economía de La Nación. En la foto: Hermes Alvarado habló sobre la situación actual de los regímenes de pensiones y su impacto a futuro sobre la poblacieon. También explicó cual será su posición desde la superintendencia. Foto: Albert Marín .
Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, se refirió a la situación por la que pasa el fondo del IVM. (Albert Marín/La Nación)







Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

