Jerarca de Sugef evitó referirse a pedido de Chaves de revisar solicitud de crédito en BN

La jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Hazel Valverde, evitó pronunciarse sobre la solicitud que hizo el presidente Rodrigo Chaves a los nuevos directivos del Banco Nacional (BN) para examinar el proceso de solicitud de un crédito específico.

Valverde compareció este jueves ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que investiga la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional.

Durante la sesión, la diputada Andrea Álvarez, del Partido de Liberación Nacional (PLN), preguntó a la jerarca si le parecían correctas las declaraciones del presidente Chaves a los nuevos directivos.

La superintendenta respondió que la labor de la Sugef no es valorar las declaraciones del Presidente de la República.

“Es importante desde la gobernanza asegurarse en todas las entidades financieras de mantener los balances correctos de las responsabilidades que le corresponden a cada parte: alta gerencia, auditoría, órgano de dirección y los accionistas”, afirmó.

El pasado 28 de mayo, segundos después de nombrar a los nuevos miembros de la Junta Directiva del Nacional, Chaves les pidió examinar la negociación del crédito de una empresa en específico.

En Casa Presidencial, Rodrigo Chaves les dijo a los nuevos miembros de la Junta: “Ustedes saben, o deberían saber, que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional; ahí les voy a dejar el caso; y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la Junta, pero es un tema muy delicado”.

El presidente dijo estas palabras en un video oficial que Presidencia subió a su canal de YouTube y que despublicó minutos después . La Nación lo descargó y aquí puede verse de forma íntegra:

Presidente Rodrigo Chaves juramenta nueva junta directiva del Banco Nacional

Álvarez volvió a cuestionar a Valverde si eso no es un riesgo. “Desde la Sugef la labor es técnica, no nos corresponde determinar opiniones subjetivas al respecto de ningún tema. No se encuentra en nuestro ámbito de competencia”, respondió Valverde.

La diputada consideró que el comentario de Chaves fue “sumamente grave”. “Que la Sugef simplemente diga que es algo subjetivo, ¿en manos de quién estamos?“.

Tampoco sobre la juramentación ‘express’

Valverde tampoco respondió cuando Álvarez solicitó su valoración por el corto lapso de tiempo que hubo entre la destitución de los exdirectivos y la juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva, lo que impidió el proceso de apelación establecido en la normativa vigente.

La jerarca argumentó que le corresponderá a los tribunales determinar si fue o no correcto. “No está en el ámbito de competencia de la Superintendencia referirnos a ese tema particular”, puntualizó.