Economía

Jerarca de Sugef advierte que ley contra estafas informáticas no asegura devolución automática del dinero

Hazel Valverde, jerarca de Sugef, aclara que la nueva ley contra estafas electrónicas no implica una restitución automática de fondos y alerta sobre consideraciones que deben tener usuarios que denuncien

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Hazel Valverde comparece en Comisión de Ingreso y Gasto Público
Hazel Valverde, jerarca de Sugef, aclara que la nueva ley contra estafas electrónicas no implica una restitución automática de fondos y alerta sobre consideraciones que deben tener usuarios que denuncien. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Proyecto de leyEstafas informáticasSugefHazel Valverde
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.