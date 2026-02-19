Inversión peruana debuta con $1 millón en Sarapiquí. Estos son los detalles

Vista aérea de la piscina y áreas verdes del Aranwa Sarapiquí Rainforest Lodge, ecolodge ubicado en La Virgen de Sarapiquí, Heredia. El hotel fue adquirido por el grupo peruano Aranwa Hoteles como su primera inversión fuera de Perú, con una inversión de $1 millón.

El grupo empresarial Aranwa Hoteles realizó en Costa Rica su primera inversión fuera de Perú.

La compañía invirtió $1 millón en la adquisición de un ecolodge en Sarapiquí, Heredia, que ahora opera bajo el nombre Aranwa Sarapiquí Rainforest Lodge.

La cadena hotelera cuenta con cinco hoteles en distintas zonas de Perú; el primero abrió sus puertas en 2008.

El director ejecutivo de Aranwa Hoteles, Gonzalo Calderón, explicó que la palabra aranwa significa leyenda en lengua quechua. Añadió que la empresa forma parte del Grupo San Pablo, con presencia en los sectores de salud, educación y hotelería.

Calderón indicó que eligieron Costa Rica por el valor agregado que ofrece el contacto con la naturaleza y por su alto potencial turístico, factores que respaldan sus planes de expansión. El hotel se ubica en La Virgen de Sarapiquí, contiguo a la Reserva Biológica Tirimbina, y genera 35 empleos directos.

“Nos gusta Costa Rica, queremos crecer”, afirmó Calderón. Agregó que crearon una empresa que, además de operar el hotel, gestionará futuras inversiones en el país.

“Tenemos la absoluta intención de poder aumentar nuestra presencia”, apuntó.

El establecimiento opera bajo el concepto de ecolodge —alojamiento con mínimo impacto ambiental—. Cuenta con 38 habitaciones y un restaurante que ofrece gastronomía de fusión tico-peruana.

La tarifa por noche varía según la temporada. Para una estadía con ingreso el 1.º de marzo, el precio es de $108 por habitación doble con desayunos incluidos; los niños menores de 12 años pagan $23, según la verificación realizada por La Nación.

Calderón relató que buscaron el hotel de manera meticulosa porque resalta la cultura y el medio ambiente, elementos que forman parte de la identidad de la marca.

Además, aseguró que la apertura se acompaña de una campaña de promoción en Perú, además de Estados Unidos y Europa, principales mercados emisores de turistas interesados en este tipo de alojamiento.

Consultado por este medio, el vocero de Aranwa Hoteles indicó que evaluaron la apreciación del tipo de cambio y los problemas de inseguridad que enfrenta Costa Rica.

“Ambos factores son muy similares en la coyuntura peruana; sí los hemos revisado y tomado en cuenta”, respondió.

La marca mantiene conversaciones con agencias de viajes y operadores turísticos para concretar alianzas e incorporar tours y otras actividades en la zona cercana al hotel.