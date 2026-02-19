Economía

Inversión peruana debuta con $1 millón en Sarapiquí. Estos son los detalles

Una cadena peruana aterriza en Costa Rica y deja entrever que este no será su único movimiento en el mercado local.

Por Gustavo Ortega Campos
Piscina rodeada de vegetación en el Aranwa Sarapiquí Rainforest Lodge, ecolodge en La Virgen de Sarapiquí, Heredia, adquirido por Aranwa Hoteles como su primera inversión en Costa Rica.
Vista aérea de la piscina y áreas verdes del Aranwa Sarapiquí Rainforest Lodge, ecolodge ubicado en La Virgen de Sarapiquí, Heredia. El hotel fue adquirido por el grupo peruano Aranwa Hoteles como su primera inversión fuera de Perú, con una inversión de $1 millón. (Cortesía Aranwa Hoteles /Cortesía Aranwa Hoteles)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

