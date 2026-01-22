Inversión extranjera: 49% de empresas del sector de servicios expandirán operaciones en Costa Rica los próximos tres años

En Costa Rica hay más de 300 empresas de inversión extranjera en el sector de servicios.

El 49% de las empresas de inversión extranjera en el sector de servicios plantean que van a expandir sus operaciones en Costa Rica en los próximos tres años, reveló este jueves la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Los datos surgen de la primera radiografía del sector servicios en Costa Rica que analizó 18 áreas, 34 procesos y 130 subprocesos. En el país se registran 360 empresas de servicios en inversión extranjera, indicó el estudio.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), al III trimestre de 2025, la inversión extranjera registrada era de $3.500 millones, el 80,7% provino del sector manufacturero. Los servicios concentraron el 2%.

