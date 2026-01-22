Economía

Inversión extranjera: 49% de empresas del sector de servicios expandirán operaciones en Costa Rica los próximos tres años

Costa Rica cuenta con 360 empresas del sector de servicios de inversión extranjera directa, reveló estudio de Procomer.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
En Costa Rica hay más de 300 empresas de inversión extranjera en el sector de servicios. (Mayela López/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inversión extranjeraServiciosIED
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.