Intento de Trump de destituir a gobernadora de la Fed podría ser ‘caso legal más importante’ en su historia, afirma Jerome Powell

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump está promoviendo el despido de Lisa Cook, directiva de la Reserva Federal.

Washington y Madrid. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el miércoles que el caso ante la Corte Suprema sobre el intento de Donald Trump de destituir a una gobernadora del banco central podría ser el desafío legal más importante al que se haya enfrentado la institución.

“Diría que ese caso es quizás el más importante en los 113 años de historia de la Fed”, afirmó Powell el miércoles, al responder a una pregunta sobre por qué asistió a la audiencia del 21 de enero en torno al esfuerzo de Trump por destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

Powell, quien también ha calificado de motivada políticamente una investigación en su contra por parte del Departamento de Justicia de Trump, se negó a comentar las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que criticó su asistencia a la audiencia judicial.

Riesgos de inflación moderados

Por otro lado, Powell dijo que los riesgos para la inflación y el empleo se han moderado, pero que aún existen y generan “cierta tensión” para el mandato dual de la institución.

“Los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el empleo han disminuido, pero siguen existiendo. Por lo tanto, sigue habiendo cierta tensión entre los mandatos. ¿Están totalmente equilibrados? Es difícil de decir, pero pensamos que la política monetaria está en buen lugar”, explicó este miércoles durante una rueda de prensa.

Powell explicó que el órgano rector de la Fed ha optado por mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022, tras haberlos recortado en 75 puntos básicos en las últimas tres reuniones. Así, se encontrarían actualmente en niveles “neutrales”.

“Esta normalización de nuestra postura política debería contribuir a estabilizar el mercado laboral, al tiempo que permite que la inflación retome su tendencia a la baja hacia el 2% una vez que hayan desaparecido los aumentos por los aranceles”, apuntó.

El ‘guardián del dólar’ añadió que la mayor parte del efecto proinflacionario de los gravámenes sobre los precios ya se ha consumado. En consecuencia, tras alcanzar su punto más alto este año, el encarecimiento se suavizará, siempre y cuando no se reavive la guerra comercial con más aranceles.

En cuanto a la evolución macro, la economía estadounidense habría crecido a un ritmo “sólido” y ha iniciado este año con “buen pie”.

Powell destacó que la inflación sigue siendo “algo elevada” y que la creación de empleo ha sido reducida, aunque la tasa de desempleo muestra indicios de estabilización. El mercado residencial permanece “débil”.