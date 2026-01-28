Economía

Intento de Trump de destituir a gobernadora de la Fed podría ser ‘caso legal más importante’ en su historia, afirma Jerome Powell

Jerarca de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), señaló que el caso es quizás el más importante en los 113 años de historia de la institución.

EscucharEscuchar
Por AFP y Europa Press
Donald Trump y Lisa Cook
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump está promoviendo el despido de Lisa Cook, directiva de la Reserva Federal. (SAUL LOEB ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FEDReserva FederalJerome PowellDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.