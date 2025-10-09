Intel inicia producción de procesadores Panther Lake con tecnología Intel 18A

El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, con una oblea de tiles de CPU para los procesadores Panther Lake.

Madrid. Intel presentó los procesadores Intel Core Ultra serie 3 para computadoras con inteligencia artificial (IA), los primeros fabricados con el proceso Intel 18A, que llegarán al mercado a finales de este año.

Los Panther Lake son el primer producto de la compañía desarrollado en Intel 18A de 2 nanómetros, el proceso semiconductor más avanzado que Intel ha producido en Estados Unidos. Esta tecnología mejora el rendimiento por vatio hasta en un 15% y la densidad de chips en un 30% frente al nodo Intel 35.

El Intel 18A incorpora la nueva arquitectura de transistores RibbonFET, que permite un empaquetado más compacto y una conmutación más eficiente, lo que eleva el desempeño y la eficiencia energética.

También utiliza PowerVia, un sistema de suministro de energía por la parte trasera que optimiza el flujo eléctrico y la entrega de señal.

Asimismo, la tecnología de empaquetado avanzado y apilamiento 3D Foveros posibilita integrar múltiples chiplets en diseños complejos de SoC, lo que ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y potencia a nivel de sistema.

Los procesadores Intel Core Ultra serie 3 destacan por una eficiencia energética comparable a Lunar Lake y un rendimiento de clase Arrow Lake, según la compañía.

Incorporan hasta 16 núcleos, de rendimiento (P-cores) y de eficiencia (E-cores), que brindan una velocidad de CPU hasta un 50% superior respecto a la generación anterior. También incluyen la nueva GPU Intel Arc, con hasta 12 núcleos Xe, que incrementa en más de un 50% el rendimiento gráfico.

Estos chips cuentan además con un diseño XPU equilibrado para acelerar tareas de inteligencia artificial con capacidad de hasta 180 TOPS (billones de operaciones por segundo).

Los Panther Lake están dirigidos a computadoras de consumo y comerciales, así como a dispositivos de videojuegos y soluciones edge.

Intel confirmó que ya se encuentran en producción y que los envíos a clientes iniciarán a finales de este año.