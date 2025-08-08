Economía

Director ejecutivo de Intel denuncia la ‘desinformación’ sobre su pasado profesional luego que Trump exigió su dimisión

En una carta a sus colaboradores, el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, asegura que existe “mucha desinformación” sobre sus vínculos con China.

Por Europa Press

Madrid. El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, cuya dimisión inmediata reclamó públicamente ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el conflicto de intereses que supondrían sus presuntos lazos con China, aseguró que existe “mucha desinformación” sobre su pasado profesional, añadiendo que la empresa está colaborando con la Administración para abordar los asuntos planteados.








IntelDonald TrumpLip-Bu TanCEO de Intel
