Director ejecutivo de Intel denuncia la ‘desinformación’ sobre su pasado profesional luego que Trump exigió su dimisión

Madrid. El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, cuya dimisión inmediata reclamó públicamente ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el conflicto de intereses que supondrían sus presuntos lazos con China, aseguró que existe “mucha desinformación” sobre su pasado profesional, añadiendo que la empresa está colaborando con la Administración para abordar los asuntos planteados.

“Estamos colaborando con la Administración para abordar los asuntos planteados y asegurarnos de que cuenten con la información veraz”, indicó el ejecutivo en una carta remitida a la plantilla del fabricante estadounidense de microprocesadores, donde asegura compartir plenamente el compromiso de Trump con el avance de la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.

“Agradezco su liderazgo para impulsar estas prioridades y me enorgullece dirigir una empresa tan fundamental para estos objetivos”, añadió.

En este sentido, Tan denunció que “ha circulado mucha desinformación sobre mis anteriores puestos en Walden International y Cadence Design Systems” y defendió que, durante más de 40 años en la industria, ha forjado relaciones en todo el mundo y siempre ha operado dentro de los más altos estándares legales y éticos.

El presidente de Estados Unidos pidió este jueves la dimisión con carácter inmediato del consejero delegado de Intel al considerar que el ejecutivo se encontraría en una situación de conflicto de intereses.

“El consejero delegado de Intel se encuentra en una situación muy CONFLICTIVA y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución”, afirmó el mandatario estadounidense a través de TruthSocial sin ofrecer más detalles al respecto.

LEA MÁS: Intel en la mira de Trump: multinacional enfrenta nuevas turbulencias

Esta semana, el senador republicano Tom Cotton solicitó al presidente de la junta directiva de Intel información sobre los vínculos del CEO de la compañía con China, incluyendo los vínculos de Tan con Cadence Design Systems, una empresa tecnológica que dirigió durante más de una década y que se declaró culpable en julio de violar los controles de exportación de Estados Unidos al vender hardware y software a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China.

Tan, de 65 años, fue consejero delegado de Cadence Design Systems de 2009 a 2021 y formó parte de la junta directiva de esta empresa durante 19 años. Además, es socio director fundador de Walden Catalyst Ventures y presidente de Walden International.

Lip-Bu Tan asumió el pasado mes de marzo el cargo de consejero delegado de Intel Corporation, reincorporándose también a la junta directiva del fabricante estadounidense de microprocesadores, de la que dimitió en agosto de 2024.

De este modo, Tan reemplazó a David Zinsner y Michelle Johnston Holthaus, quienes asumieron provisionalmente la dirección de Intel tras la salida en diciembre de 2024 de Pat Gelsinger.

El ejecutivo es licenciado en Ciencias en Física por la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Nuclear por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y un MBA por la Universidad de San Francisco. En 2022, recibió el Premio Robert N. Noyce, la máxima distinción de la Asociación de la Industria de Semiconductores.

Por otro lado, el CEO de Intel destacó en su carta a los colaboradores de la empresa, que la junta directiva “apoya plenamente” el trabajo que se está realizando para transformar Intel.