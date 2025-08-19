Economía

Intel en la mira de Trump: Gobierno de Estados Unidos confirma interés por este porcentaje de acciones

Un actor inesperado aparece en el camino de Intel en medio de su compleja situación financiera. Esta es la propuesta.

Por Gustavo Ortega Campos

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmó este martes que el gobierno de Donald Trump quiere una participación accionaria de la multinacional tecnológica Intel a cambio de subvenciones en efectivo aprobadas durante la administración Joe Biden, reportó la agencia de noticias Reuters.








