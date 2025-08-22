Economía

Intel confirma cesión del 10% de sus acciones al gobierno de Estados Unidos

Multinacional anunció inversión de $8.900 millones por parte del gobierno de Trump, financiada con los subsidios gubernamentales previamente otorgados

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Donald Trump señalado con el dedo índice en una fotocomposición del logo de Intel.
El presidente Trump anunció este mismo viernes que Intel aceptó ceder 10% de sus acciones al gobierno de Estados Unidos. (Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IntelTrumpEstados Unidos
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.