Economía

Inflación mayorista en Estados Unidos sorprende al alza por aumento en servicios

El Índice de Precios al Productor de Estados Unidos aumentó un 0,7% en febrero. El alza en servicios y petróleo presiona la inflación en la mayor economía mundial

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Por AFP
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El Índice de Precios al Productor de Estados Unidos aumentó un 0,7% en febrero. El alza en servicios y petróleo presiona la inflación en la mayor economía mundial. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







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