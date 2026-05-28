Economía

Inflación en Estados Unidos sube a 3,8% en abril

El Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó que la inflación se aceleró en abril, dejando a los hogares bajo una presión financiera ‘insostenible’

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Por AFP
Un cliente revisando productos en el área de refrigerados de un supermercado en Estados Unidos, con una canasta roja en el suelo.
El índice PCE de inflación subió al 3,8% en abril impulsado por la guerra, marcando su tasa más alta en los últimos tres años. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







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