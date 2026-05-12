Economía

Inflación en Estados Unidos alcanzó en abril su nivel más alto en tres años por la guerra en Irán

Los consumidores estadounidenses se han visto afectados por años de inflación superior al rango meta del 2%

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Por AFP
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 11: A customer shops at a Safeway store on June 11, 2024 in San Francisco, California. May inflation numbers are set to be reported on Wednesday ahead of the fed rates announcement. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Según los datos, los precios de los alimentos subieron un 3,2% en abril con respecto al año pasado, su mayor subida desde 2023. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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