Inflación de Estados Unidos se mantuvo elevada en diciembre

Con estas cifras parece probable que la Fed mantenga su prudencia en las tasas en la reunión prevista los días 17 y 18 de marzo.

Por AFP
Inflación
Las tasas en Estados Unidos se encuentran en un rango entre 3,50% y 3,75%. Los analistas estiman que se mantendrán en ese nivel. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







