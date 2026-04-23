INEC revela que 70,5% de empresas de servicios requieren capacitación para sus trabajadores

El 70,5% de empresas requiere capacitación y el 82,9% exige experiencia, según Enadel 2025 del INEC en el sector servicios.

La necesidad de formación y experiencia domina el mercado laboral del sector servicios en Costa Rica. La más reciente Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel) 2025 evidenció que el 70,5% de los establecimientos requiere capacitación para sus trabajadores asalariados, mientras que el 82,9% exige experiencia previa en al menos un puesto.

El estudio, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), analizó la dinámica del empleo en actividades de servicios, uno de los principales motores de la economía nacional. Los datos reflejan una alta demanda de habilidades específicas y una creciente exigencia en los perfiles laborales.

En materia de capacitación laboral, las mayores necesidades se concentran en actividades editoriales y de contenidos (87,7%) y en el sector financiero y de seguros (86,7%). Las empresas buscan mejorar habilidades del personal y atender la incorporación de nuevos trabajadores. Entre los temas prioritarios figuran servicio al cliente, capacidades técnicas del puesto, procesos productivos y seguridad, como atención de emergencias.

El informe también detalla la participación femenina en el empleo. El 88,9% de los establecimientos cuenta con al menos una mujer en puestos asalariados. La presencia es especialmente alta en educación (98,2%), seguida de actividades financieras (93,9%) y alojamiento y servicios de comida (92,3%).

No obstante, la distribución varía según el tipo de ocupación. Las mujeres ocupan el 62,5% de los puestos profesionales, científicos e intelectuales, pero su presencia baja al 48,8% en cargos de dirección y al 10,7% en oficios técnicos y operativos.

En cuanto a la experiencia previa, el 88,3% de los empleadores solicita entre uno y tres años para ciertos puestos. Solo el 23,5% acepta menos de un año y el 21,6% exige más de tres años. Los sectores con mayores requisitos son el financiero y de seguros (92,1%) y servicios inmobiliarios (88,7%).

El dominio de idiomas también incide en la empleabilidad. El 24% de los establecimientos requiere idioma inglés en al menos un puesto. De estos, casi la totalidad demanda habilidades para hablarlo (98,1%), además de lectura (90,6%) y escritura (87,2%). Educación y servicios administrativos lideran esta exigencia.

El estudio señala que otros idiomas tienen baja presencia. Solo el 1,67% de los establecimientos solicita lenguas distintas al español o al inglés, principalmente francés y portugués.

Los resultados de la Enadel 2025 evidencian que el mercado laboral del sector servicios prioriza la formación continua, la experiencia y el dominio de habilidades específicas. Estos factores influyen directamente en las oportunidades de empleo y en la competitividad de los trabajadores en el país.