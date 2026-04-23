Economía

INEC revela que 70,5% de empresas de servicios requieren capacitación para sus trabajadores

El mercado laboral en el sector servicios muestra nuevas exigencias. Datos del INEC revelan qué habilidades, experiencia y conocimientos buscan hoy las empresas en Costa Rica

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Por Silvia Ureña Corrales
El 70,5% de empresas requiere capacitación y el 82,9% exige experiencia, según Enadel 2025 del INEC en el sector servicios.
El 70,5% de empresas requiere capacitación y el 82,9% exige experiencia, según Enadel 2025 del INEC en el sector servicios. (Canva stock/Yan Krukau de Pexels / Visoot's Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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