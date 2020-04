Solano recordó que la refinadora adquiere productos terminados (no crudo) y que los precios de estos no se movieron mucho, con una baja en el rango de menos de los $2 por barril, este 20 de abril. La situación, detalló, se produjo específicamente con el WIT, pues incluso otros mercados de crudo en Estados Unidos no cayeron tanto, al igual que el Brent, de referencia en Europa.