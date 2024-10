Hogares con perros o gatos como mascotas suman 1,1 millones en Costa Rica

El 62,2% de los hogares costarricenses tienen, al menos, un perro o un gato como mascota. Esto equivale a 1.133.257 hogares en el país, que se distribuyen un total de 1.783.871 perros y 956.185 gatos, de acuerdo con los datos al 2024.

Así lo revela la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el pasado 22 de octubre. De acuerdo con la encuesta de este año, el 53,5% de los hogares tienen al menos un perro como mascota, mientras que el 25,7% reporta tener al menos un gato.

Eddy Madrigal, coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, explicó que este año la institución incluyó un módulo especial dedicado a los perros y gatos como mascotas, indagando específicamente sobre temas como la tenencia, castración, vacunación y desparasitación de estos animales.

Madrigal destacó que la tenencia de mascotas no está directamente relacionada con el nivel de ingresos de las familias, es decir, la presencia de mascotas no depende exclusivamente del poder adquisitivo. No obstante, se evidencian diferencias en la cantidad de mascotas por hogar según el nivel de ingreso.

La Encuesta Nacional de Hogares del 2024 estima que 956.185 gatos habitan como mascotas en hogares costarricenses. En la imagen, El Catio, lugar especializado en dar terapia a estos felinos.

A medida que los ingresos aumentan, el número de animales también tiende a incrementarse. Por ejemplo, en los hogares de menor ingreso, el promedio es de 2,2 perros o gatos, mientras que en los de mayores ingresos, el indicador asciende a 2,8 de estos animales.

“Prácticamente no existe correlación entre el nivel de ingreso de los hogares y la tenencia de gatos y perros, ya que en todos los quintiles de ingreso la tenencia de estos animales en el hogar está entre el 60% y el 62% explicó Madrigal.

De la mano con esta alta tenencia de mascotas en los hogares, se ha desarrollado en el país una amplia y sofisticada red de servicios para estos miembros de la familia. Más allá de las clínicas veterinarias, existe un menú que incluye kínderes para perros, transporte, salas de fiestas y spa, de acuerdo con una publicación de La Nación, de enero pasado.

Por zonas, se observa una mayor proporción de hogares con mascotas en las áreas rurales del país, según los datos recopilados por el INEC. En zona rural, el 69,7% de los hogares tienen perros o gatos, mientras que en la urbana, el porcentaje es de 59,3%.

En cuanto a las diferentes regiones socioeconómicas de Costa Rica, la región Brunca (Pacífico Sur) se destaca como la que presenta una mayor proporción de hogares con mascotas, alcanzando el 72,7%, lo que la ubica por encima de otras áreas del país.

Por otro lado, la región Central registra la menor proporción, con el 59% de los hogares que declara tener perros o gatos como parte de su núcleo familiar.