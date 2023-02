¿Cuáles directores de cine han ganado más premios Oscar? La ‘vieja escuela’ lidera el ‘ranking’

Los premios Oscar, organizados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, reparten múltiples galardones cada año, uno de los más importantes es el de director del año, donde siempre figuran nombres icónicos del mundo del cine.

Ya conocimos a las películas más premiadas, así como a los actores y actrices con más estatuillas, por lo que esta tercera edición de La Dataserie sobre los premios Oscar estará dedicada a quienes se encargan de dirigir los rodajes.

Los datos provienen del departamento de datos de la agencia de noticias Europa Press, que recopiló la información de las películas, actores y actrices, así como de los directores más ganadores y sus respectivas nominaciones en esta prestigiosa premiación.

Reina la vieja escuela Copiado!

En los primeros lugares de la lista de directores de cine más galardonados en los premios Oscar hay tres nombres de la vieja escuela de la producción cinematográfica, cuyas películas se realizaron durante buena parte del siglo XX; todos ellos ya fallecidos.

En primer lugar se encuentra el estadounidense John Ford (The quiet man y The grapes of wrath), considerado uno de los directores de cine más influyentes de su generación, quien obtuvo cuatro estatuillas en esa categoría por películas producidas entre 1935 y 1952, aunque su carrera fue de más de 50 años, en los que dirigió decenas de producciones.

En el segundo sitio, con tres galardones cada uno, están William Wyler (Ben Hur y Roman Holiday) y Frank Capra (You can’t take it with you y It happened one night). El primero de ellos acumuló un total de nueve nominaciones a mejor director, de las cuales ganó tres, una de ellas por su trabajo en la reconocida película de Ben-Hur, de 1959.

En el grupo de dos veces ganadores a mejor director, figura el nombre del legendario cineasta Steven Spielberg, quien sin dudarlo es uno de los personajes más aclamados de todo Hollywood. En la edición de este año no será la excepción, pues está nominado en esa categoría por su filme The Fabelmans.

Así, con esa película semiautobiográfica, Spielberg suma su novena candidatura a mejor director. En el selecto grupo de dos veces ganadores de la estatuilla para esta categoría también sobresale Clint Eastwood, quien obtuvo los premios por sus producciones Unforgiven y Million Dollar Baby.

En tanto, otros directores que suman múltiples nominaciones en esta categoría durante décadas, como Martin Scorsese o Woody Allen, solamente han podido obtener el galardón en una sola ocasión. Scorsese es el tercer director con más nominaciones de la historia en esa categoría, con nueve.