¿Cuáles películas han ganado más premios Oscar? Varios ‘clásicos’ se cuelan en la prestigiosa lista

Cada año, los fiebres del cine esperan con ansias la gala de los Premios Oscar, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, para deleitarse con la premiación de los mejores exponentes del mundo de la gran pantalla. El 24 de enero pasado fue revelada la lista de nominados y estamos en la cuenta regresiva hacia la entrega de las estatuillas, el domingo 12 de marzo.

Para ir calentado, en La Dataserie, le contamos cuáles son los éxitos del cine más galardonados de la historia en los Premios Oscar, tanto películas, como actores y directores. Pero vamos en orden, en esta primera entrega nos enfocaremos en los largometrajes más ganadores. En esta nómina figuran películas que si no las ha visto, definitivamente no puede dejarlas, más si es amante del sétimo arte. Luego de verlas, podrá debatir con más propiedad si merecían o no tanta distinción de la Academia.

Los datos recopilados provienen del departamento de data de la agencia de noticias Europa Press, que maneja un registro con la información de las películas, actores y actrices, así como de los directores más ganadores y sus respectivas nominaciones en esta prestigiosa premiación.

Para esta primera de tres entregas sobre los Premios Oscar, nos concentraremos específicamente en las películas más nominadas y galardonadas de la historia. En total, se organizan 67 largometrajes. En las dos siguientes entregas se abordarán los premios individuales por mejores actores, actrices, y directores.

¡A los datos! Copiado!

En la lista de películas más premiadas se encuentran producciones icónicas del cine, que han trascendido por generaciones. Las tres más ganadoras dan cuenta de eso, pues ganaron prácticamente todo, ya que concentran 33 premios Oscar en 37 nominaciones.

Esas tres películas son Titanic; Ben Hur; y El señor de los anillos: el retorno del rey; cada una con 11 estatuillas. La primera de ellas, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, es una de las producciones más taquilleras de la historia, junto con Avengers: Endgame y Avatar.

En la prestigiosa lista, de cuarta, también se encuentra la película West Side Story, una adaptación del musical de Broadway que lleva ese mismo nombre. Esta producción, lanzada en 1961 y dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, obtuvo 10 premios de 11 nominaciones para ese año.

Le sigue la película de El Paciente Inglés, dirigida por Anthony Minghella y ambientada en 1930, durante el periodo de entreguerras, la cual fue la más premiada de los Oscar de 1996, con un total de nueve estatuillas de 12 candidaturas, y un gran éxito de taquilla.

En el listado también figuran clásicos del cine como La Lista de Schindler, Forrest Gump, Star Wars, El Padrino (partes I y II), y muchas otras más que han provocado revuelo en todo el mundo. A nivel de Latinoamérica, como éxito reciente destaca Roma, dirigida por Alberto Cuarón, que en 2019 obtuvo el premio a mejor película internacional.

Si usted es de los amantes del cine, haga una lista, aproveche para seleccionar sus favoritas o alguna que se le haya escapado de ver, consígase unas palomitas, y disfrute de las películas más premiadas por la Academia en las diferentes opciones que ofrece Internet.