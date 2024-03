Confianza del consumidor acumula siete meses de estancamiento

La confianza de los consumidores se mantuvo estancada en los tres meses terminados en febrero pasado, en comparación con la medición de noviembre del 2023. Así lo muestran los datos del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que calcula la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El indicador pasó de 49,9 puntos en el trimestre terminado en noviembre del 2023, a 50,1 puntos en los tres meses finalizados en febrero de este 2024, lo que evidencia una estabilización de cara a los últimos meses del 2023.

Esta tendencia se observa desde agosto pasado, cuando el valor fue de 49 puntos, según explicó Fernanda Alvarado Leitón, coordinadora de la encuesta.

El ICC utiliza una escala de cero a 100 donde el valor más alto indica mayor optimismo por parte de los consumidores. El dato refleja que la confianza en la economía por parte de la población costarricense es prácticamente neutra en la primera encuesta del 2024.

El estudio se aplicó del 5 al 19 de febrero, por medio de entrevistas a 712 personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional, mediante llamadas por celular. Este índice se calcula con las respuestas a cinco preguntas: dos sobre las condiciones económicas actuales y tres sobre las expectativas económicas, con un nivel de confianza del 95%.

Pese a que el índice creció 0,2 puntos porcentuales en comparación con la revisión anterior, Alvarado indicó que el resultado no varía significativamente por el error de muestreo de la encuesta de 1,8 puntos hacia arriba o hacia abajo. Debido a esto, señaló que estadísticamente el resultado se mantiene sin cambios en los últimos tres meses.

Alvarado explicó que históricamente la confianza del consumidor ha sido baja, y desde que se realiza la encuesta nunca se observó un valor cercano a los 60 puntos.

Aunque el valor alcanzó cifras no vistas en años, la investigadora señaló que el resultado cercano a 50 no es del todo positivo, pues la confianza del consumidor aún sigue siendo relativamente baja, pues se mantiene a la mitad de la escala. Desde la administración Arias Sánchez, previo a la crisis del 2008, no se observaba un resultado tan cercano o superior a 50.

“Es como si en un examen nos sacáramos una nota de 50. Esta estabilidad no necesariamente refleja que hay confianza sobre la economía”, explicó.

Confianza de los consumidores se mantiene

Para esta encuesta, 56% de los consumidores se perciben como “ni pesimista ni optimista” (ambivalentes) sobre el comportamiento de la economía nacional (creció 5,8 puntos porcentuales desde la última medición). Las personas optimistas llegaron al 27,2% y los pesimistas a 16,9%, manteniéndose estables desde la encuesta de noviembre del 2023.

Percepciones económicas

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se compone de dos subíndices: el Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA) y el Índice de Expectativas Económicas (IEE). El ICEA mide la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual, mientras que el IEE mide sus expectativas sobre el futuro de la economía.

En la encuesta de febrero, ambos indicadores se mantuvieron relativamente estables en comparación con la medición de noviembre del 2023. El ICEA se situó en 46,8 puntos, mientras que el IEE alcanzó 52,3 puntos.

Esto quiere decir que el futuro de la economía nacional continúa siendo más promisorio para la población que el contexto actual (5,5 puntos porcentuales), una tendencia que se arrastra desde las últimas encuestas, según la Escuela de Estadística de la UCR.

La encuesta también reveló que la mayoría de los consumidores (56,2%) esperan que su situación económica personal mejore en los próximos 12 meses. Sin embargo, 26,1% de los encuestados prevé que esta empeore, y 14,6% que sus ingresos se mantengan similares.

El índice de confianza del consumidor fue de 50,1 puntos (de un total de 100) para el primer trimestre de 2024. (Jose Cordero)

En lo relacionado con las tasas de interés en el próximo año, cerca de la mitad de los encuestados (49,6%) cree que estas aumentarán en el próximo año. Por otro lado, el 30,8% de los consumidores considera que se mantendrán estables.

El estudio también reveló que cada vez son menos las personas que piensan que es un mal momento para adquirir una vivienda. En febrero, el 53,98% de los encuestados opinó que no es un buen momento para hacer la compra, mientras que en noviembre de 2023 ese porcentaje era del 58,5%. Hay que remontarse a agosto del 2017 para encontrar un valor más bajo que el actual (52,7%).

Quienes piensan que es un buen momento para la adquisición de casa alcanzaron el 27,89%. Este es el dato más promisorio desde febrero del 2008.

Por otro lado, la cantidad de personas que creen que es el momento ideal para comprar carro se mantuvieron estables en 21,6%, mientras que para el 59,5% es mal momento.

En cuanto a la opinión sobre las acciones en política económica del Gobierno de Costa Rica, las opiniones negativas sobre la Administración Chaves Robles también se mantuvieron en febrero, llegando al 40,9%, respecto al 40,8% de noviembre.

Por otro lado, el 19,8% considera que es “bueno”, resultando en una diferencia de 21,1 puntos entre opiniones positivas y negativas. Finalmente, el 33,9% cree que el Gobierno hace “lo necesario” en este ámbito.