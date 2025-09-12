Importadores y exportadores respaldan controles en ‘outlets’: un paso hacia el comercio transparente, afirman

Aduanas y Hacienda intensificarán la fiscalización en los negcios tipo 'outlets', que iniciará desde el proceso de ingreso de la mercadería importada.

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), respaldó los nuevos procedimientos de inspección a los negocios tipo outlet anunciados por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas.

Crecex, a través de un comunicado de prensa, señaló que estas acciones son necesarias para garantizar la correcta aplicación de la normativa aduanera, prevenir la subfacturación y asegurar la debida clasificación y declaración de mercancías.

Este jueves, el jerarca de Aduanas, Juan Carlos Gómez, confirmó que realizarán la revisión detallada de cada artículo importado de las tiendas tipo outlet, además de la aplicación de una nueva normativa, que incluye la sanción de cierre de negocios en los comercios en general.

La Cámara consideró que el comercio formal, transparente y competitivo requiere que todos los actores cumplan con las reglas establecidas, evitando así distorsiones en el mercado y asegurando un entorno justo para los importadores que sí cumplen con sus obligaciones.

En el país hay 480 importadores de outlets entre formales e informales, según las estimaciones de Aduanas.

Gómez refirió este jueves que, de entrada, la mercancía será inspeccionada de manera detallada, aunque la acción genere presas en la salida de los artículos desde las Aduanas, confirmó el funcionario, a la vez que recomendó a los comerciantes que mantengan los documentos en regla para evitar el decomiso.

“Estas medidas deben ser vistas no como un obstáculo, sino como un paso hacia la modernización y profesionalización del comercio exterior costarricense. El cumplimiento normativo contribuye a elevar la competitividad del país, reforzar la confianza internacional y abrir nuevas oportunidades de inversión y comercio en mercados más exigentes”, externó Crecex.

Las inspecciones en los negocios se realizarán junto con la Policía de Control Fiscal (PCF). También la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, anunció fiscalizaciones en los comercios en general.