Importadores y exportadores respaldan controles en ‘outlets’: un paso hacia el comercio transparente, afirman

La Cámara de Exportadores e Importadores de Costa Rica (Crecex) respalda las nuevas inspecciones de Hacienda en los ‘outlets’ del país.

Por Gustavo Ortega Campos
outlets San Sebastian
Aduanas y Hacienda intensificarán la fiscalización en los negcios tipo 'outlets', que iniciará desde el proceso de ingreso de la mercadería importada. (Lilly Arce)







Gustavo Ortega Campos

