Economía

Hacienda advierte a tiendas ‘outlets’: inspecciones se realizarán artículo por artículo

Hacienda endurece los controles sobre mercadería de tiendas ‘outlet’ con inspecciones detalladas. Incumplir resultaría en decomiso o cierre del negocio.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Los funcionarios de Aduanas revisaran cada artículo importado por las tiendas tipo 'outlet'. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
outletsDirección General de Aduanascierre de outletsaduanas
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.