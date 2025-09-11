Hacienda anuncia medida inédita contra tiendas ‘outlets’ en Costa Rica

Hacienda advirtió que revisará toda la mercancía de los contenedores importados por tiendas 'outlets'.

El Ministerio de Hacienda anunció este jueves una medida sin precedente, especialmente contra las tiendas outlets, para evitar el incumplimiento de la normativa aduanera.

La Dirección General de Aduanas informó que detendrá todos los contenedores con mercancías importadas por estos establecimientos para verificar si están en regla, confirmó Juan Carlos Gómez Sánchez, jerarca de dicha dependencia.

“Aduanas debe cumplir con su deber y el que trae el contenedor tiene que esperar. Que se asuste el que lo trae, posiblemente habrá denuncias penales y recursos de amparos”, advirtió Gómez

Hacienda anunció días atrás una nueva sanción, vigente desde el 15 de agosto, que será aplicada a los negocios que incumplan las normas aduaneras, a lo cuales se les impondrá el cierre temporal del establecimiento comercial por 15 días naturales.

También se podrán imponer sanciones administrativas o medidas cautelares en caso de incumplir ese cierre. El cambio reglamentario implicó el cierre de varias tiendas outlets entre órdenes de Hacienda y el Ministerio de Salud.

Noticia en desarrollo.