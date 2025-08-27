El País

Hacienda anuncia nueva sanción para comercios que incumplan normas aduaneras

La medida entró en vigencia desde el pasado 15 de agosto

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
En la imagen la fachada del Ministerio de Hacienda.
Hacienda anunció nuevas sanciones para negocios que infrinjan normativa aduanera (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.