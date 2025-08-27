Hacienda anuncia nueva sanción para comercios que incumplan normas aduaneras

El Ministerio de Hacienda anunció una nueva sanción, vigente desde el 15 de agosto, contra los negocios que incumplan las normas aduaneras. Se les impondrá el cierre temporal del establecimiento comercial por 15 días naturales; también se podrán imponer sanciones administrativas o medidas cautelares en caso de incumplir ese cierre.

“Con esta nueva política, Aduanas puede ampliar su jurisdicción, más allá de la zona fronteriza, y realizar fiscalizaciones e incluso cierres de todos aquellos negocios que no cumplan con la normativa aduanera”, explicó Juan Carlos Gómez, director general de Aduanas.

Esta política fue establecida mediante resolución MH-DGA-RES-1211-2025, emitida con el fin de uniformar la aplicación de sanciones administrativas en el marco del régimen jurídico aduanero, según explicó la entidad. La nueva política se encuentra disponible en el sitio web de esa institución www.hacienda.go.cr.