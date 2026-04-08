Economía

IATA advierte que harán falta ‘meses’ para normalizar el suministro de combustible

Aerolíneas enfrentarán meses de altos costos por combustible, advierte la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

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Por AFP
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Combustible de aviación seguirá caro. La IATA ve impacto prolongado tras conflicto en Irán. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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