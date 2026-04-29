Economía

Hotel en el Pacífico Central de Costa Rica abre con inversión de $4 millones y modelo ‘tiendas de acampar de lujo’ único en Latinoamérica

Descubra una nueva forma de hospedaje en el Pacífico Central, donde el lujo se combina con naturaleza, diseño abierto y experiencias inmersivas en un entorno sostenible

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Por Silvia Ureña Corrales
Amarena Canvas Beach Hotel abre en el Pacífico Central con villas sin paredes, inversión millonaria y enfoque en turismo sostenible.
Amarena Canvas Beach Hotel abre en el Pacífico Central con villas sin paredes, inversión millonaria y enfoque en turismo sostenible. (Amarena Canvas Beach Hotel/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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