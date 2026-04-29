Hotel en el Pacífico Central de Costa Rica abre con inversión de $4 millones y modelo ‘tiendas de acampar de lujo’ único en Latinoamérica

Amarena Canvas Beach Hotel abre en el Pacífico Central con villas sin paredes, inversión millonaria y enfoque en turismo sostenible.

El desarrollo turístico Místico, en Playa Hermosa del Pacífico Central, inauguró el Amarena Canvas Beach Hotel, un proyecto que introduce en Costa Rica el concepto de hospedaje “living without walls”. La iniciativa implicó una inversión superior a $4 millones y marca la entrada del primer hotel tipo luxury tent (tiendas de acampar de lujo) en Latinoamérica.

El hotel forma parte de una comunidad costera planificada que combina conservación ambiental y desarrollo turístico. El proyecto incluye 16 villas tipo tienda de lujo, con áreas entre 50 y 100 metros cuadrados, diseñadas para integrarse al entorno natural sin construcciones de alto impacto.

“En Místico creemos que el desarrollo bien planificado puede convivir con la conservación. Amarena Canvas Beach Hotel nace bajo esta convicción, integrándose al paisaje de Playa Hermosa y promoviendo una forma de hospitalidad consciente y responsable. Queremos invitar a las personas a vivir el destino de una forma diferente: más abierta, más conectada con la naturaleza y sin barreras entre la experiencia y el paisaje”, explica Carlos Arguedas, Gerente de Operaciones.

Proyecto en Playa Hermosa impulsa turismo de lujo sostenible con villas abiertas integradas al entorno natural. (Amarena Canvas Beach Hotel/Cortesía)

La propuesta responde a una tendencia global que prioriza la experiencia inmersiva en la naturaleza. Este modelo elimina barreras físicas y permite una apertura de hasta 360 grados en las estructuras, lo que facilita una conexión directa con el paisaje costero.

El complejo incorpora infraestructura de bienestar y servicios premium. Entre sus facilidades destacan el restaurante Kairos, un spa, áreas comunes abiertas y suites que integran dormitorio, baño, terraza, tina exterior y piscina privada en un solo espacio continuo.

Las estructuras fueron desarrolladas por la firma internacional Escape Nomade, con más de dos décadas de experiencia en arquitectura tipo tent. Los materiales se fabricaron en Indonesia y se seleccionaron por su resistencia a condiciones como humedad, salinidad y variaciones climáticas.

Nuevo hotel Amarena Canvas en Playa Hermosa introduce el concepto “living without walls” en Costa Rica con inversión de $4 millones y enfoque sostenible. (Amarena Canvas en Playa Hermosa/Cortesía)

El proyecto también busca impulsar el desarrollo económico local. Durante su construcción y operación genera empleo en comunidades cercanas como Playa Hermosa y Jacó, además de promover encadenamientos productivos con proveedores regionales.

Amarena Canvas Beach Hotel se integra a The Costa Rica Collection, una plataforma de turismo de lujo que fortalece la oferta nacional con experiencias sostenibles y personalizadas. Esta incorporación posiciona al Pacífico Central como un destino competitivo dentro del segmento de alto valor.

El desarrollo forma parte de una visión más amplia de Místico, que contempla senderos, áreas recreativas y zonas de conservación, bajo un modelo que busca equilibrio entre crecimiento económico y protección ambiental.