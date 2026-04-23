Costa Rica incluye dos hoteles en ranking mundial de los 100 mejores nuevos del año

Ranking internacional incluye hoteles de Costa Rica entre los mejores del mundo, con enfoque en naturaleza, sostenibilidad y turismo boutique.

Costa Rica figura entre los destinos destacados en la lista de los 100 mejores hoteles nuevos del mundo elaborada por la revista especializada Travel + Leisure. El ranking incluyó propiedades inauguradas o renovadas entre febrero de 2025 y febrero de 2026, tras evaluar cerca de 250 opciones en 40 países.

El reconocimiento posiciona al país como un referente en turismo de lujo sostenible, con propuestas enfocadas en naturaleza, bienestar y experiencias personalizadas. En el listado también aparecen hoteles en Europa, Asia, Oceanía y África, lo que evidencia una competencia global en constante crecimiento.

Entre los seleccionados sobresalen el Hotel Fermata, en Santa Teresa, y el Origins Astral Lodge, en Bijagua de Upala. Ambos proyectos reflejan una apuesta por el turismo boutique y de baja densidad, con enfoque en experiencias naturales y privacidad.

El Hotel Fermata se ubica cerca de la playa La Lora, en la península de Nicoya. Ofrece hospedajes que combinan diseño contemporáneo con espacios abiertos y actividades como surf y yoga. Su propuesta integra áreas familiares y servicios de bienestar.

“Dada su ubicación junto a la playa, muchos huéspedes participaban en sesiones de yoga matutinas en el césped del hotel, con vistas al mar. Mi hijo y yo también optamos por la opción más aventurera: nuestra primera sesión de surf juntos, con la guía de dos profesionales de la escuela de surf del hotel”, señala la publicación.

Hotel boutique frente al mar que destaca por su piscina rodeada de vegetación tropical, ideal para el descanso. Combina diseño contemporáneo con ambiente familiar, además de actividades como surf, yoga y oferta gastronómica. (Hotel Fermata/Hotel Fermata)

Por su parte, Origins Astral Lodge se sitúa en una zona montañosa del norte del país. Cuenta con solo siete villas y promueve el contacto directo con el entorno natural. El modelo prioriza la inmersión en la biodiversidad, con recorridos guiados y diseño sostenible.

“Desde mi balcón, solo veía verde: enormes hojas de plátano, troncos de árboles cubiertos de musgo y aves de garganta verde sobrevolando el cielo”, indica la revista.

Alojamiento exclusivo en medio del bosque tropical con solo siete villas. Se enfoca en la conexión con la naturaleza mediante experiencias guiadas, vistas panorámicas y servicios de bienestar. (Origins Astral Lodge/Origins Astral Lodge)

Tendencias globales en hotelería de lujo

La lista también incluye hoteles en ciudades como Copenhague, Sídney, Bangkok e Estambul. Estas propiedades comparten características como el uso de materiales reciclados, eficiencia energética y experiencias culturales integradas.

El informe señala que la sostenibilidad se consolida como eje central en la industria. Proyectos como 1 Hotel Copenhagen destacan por el uso de madera recuperada y alianzas con comunidades locales, mientras otros desarrollos integran bienestar, gastronomía y diseño.

Además, se observa una diversificación en la oferta. Algunos hoteles priorizan el entretenimiento y la vida urbana, como el 25hours Hotel en Sídney, mientras otros apuestan por el aislamiento y la conexión con la naturaleza.