Economía

Costa Rica incluye dos hoteles en ranking mundial de los 100 mejores nuevos del año

Dos exclusivos hoteles en Costa Rica logran entrar en una prestigiosa lista global que destaca las aperturas más sobresalientes del año

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Por Silvia Ureña Corrales
Ranking internacional incluye hoteles de Costa Rica entre los mejores del mundo, con enfoque en naturaleza, sostenibilidad y turismo boutique.
Ranking internacional incluye hoteles de Costa Rica entre los mejores del mundo, con enfoque en naturaleza, sostenibilidad y turismo boutique. (Origins Astral Lodge/Origins Astral Lodge)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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