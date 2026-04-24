Economía

Costa Rica sumará 17 nuevos hoteles: conozca cuáles, cuándo y dónde abrirán puertas entre 2026 y 2027

Costa Rica se prepara para una nueva ola de inversión turística: 17 hoteles abrirán entre 2026 y 2027 en regiones de playa y ciudad de Costa Rica

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Por Gustavo Ortega Campos
Mano presionando timbre en recepción de hotel, símbolo del crecimiento de la inversión hotelera y turismo en Costa Rica
El sector turístico en Costa Rica sumará 17 nuevos proyectos hoteleros que iniciarán operaciones entre 2026 y 2027, con una inversión millonaria y generación de empleo. (Shutterstock /Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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