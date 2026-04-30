Economía

Hasta 54.000 botellas por hora: así crece la producción de Coca-Cola FEMSA en Costa Rica

Costa Rica se consolida como un punto estratégico para Coca-Cola FEMSA tras una inversión de $50 millones que impulsa su capacidad productiva y exportadora

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Por Gustavo Ortega Campos
Línea automatizada de embotellado de Coca-Cola FEMSA en Costa Rica con botellas en producción masiva, parte de una inversión para aumentar capacidad, exportaciones y abastecimiento regional.
Coca-Cola FEMSA invirtió $50 millones en una nueva línea de embotellado para aumentar la producción en un 40% y fortalecer el abastecimiento local y las exportaciones hacia Centroamérica. (Cortesía Coca-Cola FEMSA)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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