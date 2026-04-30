Hasta 54.000 botellas por hora: así crece la producción de Coca-Cola FEMSA en Costa Rica

Coca-Cola FEMSA invirtió $50 millones en una nueva línea de embotellado para aumentar la producción en un 40% y fortalecer el abastecimiento local y las exportaciones hacia Centroamérica.

Coca Cola FEMSA invirtió en Costa Rica $50 millones para incrementar la producción ante la creciente demanda de los productos en el país e incrementar las exportaciones hacia Nicaragua y Panamá.

La inversión incluye una nueva línea de embotellamiento con capacidad de hasta 54.000 botellas por hora en las presentaciones desde los 355 mililitros a los tres litros.

La nueva línea de producción incrementará la producción en un 40% para atender los mercados de Costa Rica y de la región. La producción estimada de la planta es de 105 millones de cajas unidad al año.

Además de los productos Coca Cola, la planta embotella las marcas Fanta, Ginger Ale Canada Dry, Sprite, Fuze Tea y Hi-C, entre otros.

En Costa Rica, la empresa tiene más de 35.000 clientes en los canales de distribución tradicionales.

Jerri Liu, presidente Coca Cola FEMSA Centroamérica Sur, dijo a La Nación que este incremento en los niveles de producción les permitirá abastecer al mercado costarricense que crece de manera sostenida y además, incrementar la oferta hacia otros países de la región, entre ellos Nicaragua y Panamá.

Inversión De Coca Cola En Costa Rica

Con esta ampliación de la planta, ubicada en Calle Blancos, San José, la empresa aumentará las exportaciones hacia Centroamérica y otros países de Latinoamérica. De esta manera, la planta es calificada como un hub logístico.

Liu aseguró que seguirán invirtiendo en Costa Rica e incrementarán la cantidad de colaboradores. Actualmente la planilla en el país es de 1.405 personas.

“Costa Rica es crecimiento, es futuro y es compromiso de un país que nos ha dado mucho y de este lado también vamos a seguir invirtiendo y seguir buscando formas de expandir el negocio y generar valor económico y social”, refirió el alto ejecutivo.

Además destacó que Costa Rica es un país con estabilidad económica y seguridad jurídica.

La planta está en operaciones desde hace 80 años.

La nueva línea de embotellamiento garantizará el abastecimiento de productos para atender el crecimiento de la demanda que se vió interrumpido el año pasado.

“El año pasado estuvimos complicados, hemos crecido mucho en este país y nos quedamos sin productos para llevar a los clientes, era natural una inversión en un país tan importante con un crecimiento tan sólido”, añadió.

Coca-Cola FEMSA es la empresa embotelladora de los productos en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México y Brasil, entre otros países de Latinoamérica.

La planta de Coca-Cola FEMSA ubicada en Calle Blancos, San José, incrementará la oferta para el mercado de Costa Rica y las exportaciones hacia la región. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Más allá de la GAM

Por su parte, Ileana Reza, vicepresidenta Zona Centro de la compañía Coca-Cola, apuntó que la empresa confía en seguir creciendo en Costa Rica no solo en la Gran Área Metropolitana (GAM).

La multinacional opera una planta de concentrados en Liberia, Guanacaste.

En diciembre pasado, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), publicó en La Gaceta un decreto ejecutivo en el que se detalla la continuidad de las inversiones de Coca-Cola Industrias a través del Régimen de Zona Franca.

Las inversiones estimadas previstas ascienden a $201,5 millones entre los años 2025 y 2031.

“Creemos firmemente en el potencial de Guanacaste y en la importancia de desarrollar oportunidades más allá de la GAM”, indicó Reza durante el acto inaugural.

Agregó que en Costa Rica cuenta con todas las condiciones económicas y jurídicas para seguir trayendo inversiones. Destacó el aporte estimado en ¢397.000 millones que realiza a empresa a la economía del país.

Por otro lado, Reza indicó que Coca-Cola compra ¢149.000 millones a proveedores nacionales de bienes y servicios.