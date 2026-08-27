Economía

Hacienda reduce necesidades de financiamiento para 2026 a ¢4,04 billones

Ministerio de Hacienda afirma que reducción refleja la política institucional de una gestión responsable de la deuda pública

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Por Mónica Cerdas Gómez

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Hacienda redujo necesidades de financiamiento para el año en curso. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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