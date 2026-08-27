Hacienda reduce necesidades de financiamiento para 2026 a ¢4,04 billones

El Ministerio de Hacienda estima necesidades de financiamiento para el año en curso por ¢4,04 billones, según la revisión semestral del Plan de Financiamiento 2026, presentada por esa cartera y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) este miércoles 26 de agosto.

A inicios del presente año, el Ministerio de Hacienda estimó el requerimiento de financiamiento por ¢4,2 billones. Sin embargo, tras la revisión de los flujos de caja, el requerimiento se ajustó a la baja.

“Esta reducción refleja la política institucional de una gestión responsable de la deuda pública”, indicó Hacienda a través de un comunicado de prensa conjunto con el Banco Central, emitido este jueves 27 de agosto.

El Gobierno pretende financiar la deuda del año en curso con ¢170.000 millones de recursos de fuente externa y ¢3,87 billones con recursos que se obtendrán del mercado interno.

Estrategia de Hacienda

Hacienda comunicó que mantendrá una participación activa en el mercado mediante subastas de títulos valores en colones y moneda extranjera.

“Al 25 de agosto, Hacienda captó ¢3,4 billones, equivalentes al 89% del monto ajustado. Este resultado refleja la confianza del mercado en nuestra gestión y, lo más importante, se ha logrado sin generar presiones sobre las tasas de interés”, detalló el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina Chacón.

El viceministro agregó que, a través de operaciones de gestión de pasivos, como canjes de deuda y subastas inversas, se ha alcanzado un monto de ¢1,3 billones.

El plan del Banco Central

Por su parte, la autoridad monetaria detalló que para el período de agosto a diciembre de 2026 se prevé una captación neta máxima de ¢180.000 millones.

Para ello, mantendrá la colocación de Bonos de Estabilización Monetaria (BEM) de corto plazo a tres, seis y 12 meses mediante subastas semanales y ofrecerá al mercado bonos con plazos de dos años con una frecuencia mensual.

El plan de financiamiento del Central busca, de acuerdo con el comunicado, un traslado gradual de los fondos que están depositados en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) de un día a mayores plazos.