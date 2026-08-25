Economía

Hacienda propone nuevo esquema para la devolución del IVA por la compra de útiles escolares: conozca los requisitos

De aprobarse, el proyecto de ley incidiría sobre compras de útiles escolares, uniformes, computadoras, tabletas y teléfonos celulares

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Por Arianna Villalobos Solís
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Universal / útiles escolares
Hacienda propone devolver automáticamente el IVA por compras de útiles, uniformes y equipos tecnológicos para familias en condición de pobreza, bajo ciertas condiciones. (JOHN DURAN/John Durán)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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