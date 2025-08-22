Economía

Hacienda enfrenta alta carga de pagos para el cierre del año: conozca los detalles

Ministerio de Hacienda ajustó su plan de endeudamiento y aumentó la deuda interna para cubrir obligaciones para finalizar el 2025

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

El Ministerio de Hacienda enfrenta una pesada carga de obligaciones de pago al cierre de este año y primeros meses del 2026 por compromisos de títulos valores e intereses de deudas, aguinaldos, salario escolar y atender retrasos en pensiones del Régimen No Contributivo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de HaciendaDeudaInteresesAguinaldoSituación fiscalEndeudamiento
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.