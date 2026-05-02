Economía

‘Gracias por ayudarme a perderme la graduación de mi hija’: comentarios inundan redes sociales de Spirit tras cierre de operaciones

Pasajeros de Spirit Airlines lamentaron vuelos cancelados a última hora y pérdida de dinero, mientras otros apoyan y agradecen su trayectoria. Lea los testimonios y las razones detrás del cierre de la aerolínea

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Por Arianna Villalobos Solís
El mostrador de boletos de Spirit Airlines en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit está cerrado después de que la aerolínea cesara operaciones durante la noche del 2 de mayo de 2026 en Romulus, Michigan.
El mostrador de boletos de Spirit Airlines, en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, está cerrado después de que la aerolínea cesara operaciones el 2 de mayo del 2026. (AFP/Getty Images via AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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