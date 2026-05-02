‘Gracias por ayudarme a perderme la graduación de mi hija’: comentarios inundan redes sociales de Spirit tras cierre de operaciones

El mostrador de boletos de Spirit Airlines, en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, está cerrado después de que la aerolínea cesara operaciones el 2 de mayo del 2026.

Miles de usuarios de distintos países acudieron a las redes sociales de Spirit Airlines para expresar su molestia o simpatía, luego de que la aerolínea de bajo costo anunciara, la mañana de este sábado, el cierre definitivo de sus operaciones.

En un grupo denominado Asistencia para quejas de clientes de Spirit Airlines (Spirit Airlines Customer Complaints Assistance), los usuarios expusieron los problemas derivados de la cancelación masiva de vuelos, entre ellos, dudas sobre reembolsos, viajes frustrados e imposibilidad de llegar a sus destinos.

Algunos mensajes dicen:

“¡Gracias por ayudarme a perderme la graduación de mi hija!"

“Estoy furioso, ¿cómo cancelan mi vuelo apenas unas horas antes de despegar y ahora todos los planes de viaje están arruinados? Reembolsos por todo lado y ni siquiera podemos demandarlos, esto es una locura".

“¿Cómo se supone que voy a llegar ahora a mi crucero de carnaval la próxima semana?”

“El vuelo salía en 3 horas, intenté hacer el check-in, sin maletas, solo una mochila y no me dejó. Ni siquiera la app me deja iniciar sesión”.

“Teníamos un vuelo reservado para volver a casa desde Orlando el lunes, y justo recibimos la notificación de que nuestro vuelo está cancelado y que recibiremos un reembolso en una fecha posterior. Estamos atrapados en Orlando. Todos los vuelos de regreso a casa son demasiado caros”.

“Hice el check-in para el vuelo a las 11 p. m. y pagué por una maleta facturada y me enviaron mis pases de abordar, ¡qué barbaridad!”.

El cierre definitivo

La aerolínea de bajo costo anunció el cierre definitivo de todas sus operaciones y pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos, ya que canceló todos sus vuelos programados.

El cierre se dio, según la compañía, luego de varios intentos fallidos por reestructurar el negocio y concretar operaciones que fortalecieran su situación financiera y garantizaran su continuidad.

No obstante, el reciente incremento en los precios del petróleo, asociado directamente al conflicto en Oriente Medio, deterioró de forma significativa sus perspectivas.

Usuarios también agradecieron servicios de aerolínea

Junto a las críticas, también surgieron mensajes de respaldo y agradecimiento hacia la aerolínea y su personal. Algunos usuarios destacaron su experiencia y trayectoria con Spirit Airlines. Entre los comentarios se puede leer:

“Incomprendida por muchos, amada por unos pocos agradecidos.¡Gracias por todo!”

“33 años seguidos con un historial de seguridad impecable.”

“Enviando amor a los empleados de Spirit.”

“Ha sido mi mayor alegría ser asistente de vuelo de Spirit durante los últimos nueve años. Gracias por todo.”

“Gracias por todas las oportunidades. Aquí pude cursar una educación superior, conocí a todos mis mejores amigos y pude ver el mundo. Fue uno de los mayores honores de mi vida ser asistente de vuelo de Spirit Airlines.”

“No me importa ningún comentario negativo que alguien tenga sobre Spirit. Vuelos directos con precios accesibles y siempre llegué a salvo: eso era todo lo que podía pedir. Esta aerolínea era lo último que nos quedaba para viajar de forma asequible y estoy devastado de que hayamos llegado a esto. Ahora todos tendrán que sufrir las subidas astronómicas de precios que se avecinan.”