Golpe a Greenpeace: juez de Estados Unidos confirma condena de $345 millones

Imagen ilustrativa. Activistas de Greenpeace Indonesia participan en una manifestación con una efigie hecha de hielo y postales dirigidas al presidente de Indonesia, Joko Widodo, para pedir acciones frente al cambio climático, en Yakarta el 10 de noviembre de 2021, mientras líderes mundiales asisten a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow.

Washington, Estados Unidos. Un juez de Dakota del Norte, Estados Unidos, confirmó el viernes una condena que obliga a Greenpeace a pagar $345 millones por daños y perjuicios al operador de un oleoducto contra el que protestó la oenegé, según una copia de la sentencia consultada por la AFP.

Esta decisión supone un duro golpe para la organización medioambiental, que denunciaba la intención de la empresa Energy Transfer de “hacerla callar” llevándola a la ruina.

El conglomerado energético acusó a Greenpeace de orquestar actos de violencia y difamación durante la controvertida construcción del oleoducto Dakota Access hace casi una década.

Un jurado se puso de su lado el año pasado y condenó a pagar más de $660 millones en daños y perjuicios a tres entidades de Greenpeace, basándose en cargos que incluían allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad.

Esa suma récord fue reducida casi a la mitad por el juez James Gion, de Dakota del Norte, quien consideró que algunos daños se habían contado dos veces.

Greenpeace rechaza categóricamente las acusaciones y denuncia el proceso como abusivo.