Golpe a Greenpeace: juez de Estados Unidos confirma condena de $345 millones

Un juez de Dakota del Norte confirmó una sentencia que obliga a Greenpeace a pagar $345 millones a la empresa Energy Transfer por daños en el oleoducto Dakota Access

Por AFP
Imagen ilustrativa. Activistas de Greenpeace Indonesia participan en una manifestación con una efigie hecha de hielo y postales dirigidas al presidente de Indonesia, Joko Widodo, para pedir acciones frente al cambio climático, en Yakarta el 10 de noviembre de 2021, mientras líderes mundiales asisten a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow. (ADEK BERRY/AFP)







